П’ятьом рятувальникам Кривого Рогу вдалося врятувати літнього чоловіка з «полону» дивану

Рятувальники в Кривому Розі допомогли чоловікові з обмеженими фізичними можливостями, який ногою застряг між диваном і быльцем від нього.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Так, повідомляється, що 27 липня в 19:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від швидкої медичної допомоги про те, що чоловік 1952 року народження, що проживає на вулиці Військове містечко міста Кривий Ріг, потребує допомоги.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що людина з обмеженими фізичними можливостями ногою застряг між диваном і быльцем від нього. За допомогою шанцевого інструменту спинку дивана було розібрано і ногу чоловіка звільнили.

До рятувальних робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління.