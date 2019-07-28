У МЗС засуджують насильство проти учасників мирного протесту в Москві

У Міністерстві закордонних справ України засуджують насильство проти учасників масштабної акції мирного протесту, яка відбулася 27 липня в центрі Москви на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

Про це йдеться у коментарі з приводу придушення мирних протестів у Москві, оприлюдненому на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Звіряче побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних і дискримінаційних передвиборних фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно «зручних кандидатів», доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією», — відзначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини – на свободу слова і мирний протест – Кремль «відверто знущається над тими країнами та політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи».

«Для нас очевидно, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-ізгоєм. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль в останні дні», – йдеться в коментарі. У МЗС також чекають такого ж рішучого засудження дій російської влади з боку інших представників європейського та євроатлантичного співтовариства.

Між тим, з відділків поліції Москви вже відпустили близько 700 затриманих під час мітингу з вимогою допустити на вибори в міську думу опозиційних кандидатів. Такі дані наводить прес-служба правозахисного медіа-проекту «ОВС-Інфо».