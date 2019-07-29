“Динамо” ввосьме виграло Суперкубок України

В Одесі зустрілись кращі команди минулого сезону – “Шахтар” і “Динамо”.

Кияни здобули вольову перемогу над “Шахтарем” 2:1.

Київське “Динамо” виграло футбольний Суперкубок України, повідомляє “Укрінформ“.

Новий футбольний сезон в Україні традиційно стартував матчем за Суперкубок. В Одесі зустрілись кращі команди минулого сезону – “Шахтар” і “Динамо”.

“Гірники” вийшли вперед у доданий до першого тайму час – відзначився Алан Патрік. Після перерви динамівці мали перевагу і на 80-й хвилині Микита Бурда зрівняв рахунок. Через три хвилини Денис Гармаш вивів киян вперед. Матч так і завершився перемогою “Динамо” 2:1.

“Динамо” виграло Суперкубок України ввосьме в історії.

В чемпіонаті України сьогоднішні суперники стартують 31 липня. “Шахтар” зіграє на виїзді з “Олександрією”, а “Динамо” їдуть в гості до львівських “Карпат”.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року київське “Динамо” увійшло до списку найкращих клубів Ліги чемпіонів.

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