Різанина у Києві: біля кіоску поранено двох людей

Свідки конфлікту, який стався на Русанівських садах біля торгівельного кіоску між двома п’яними компаніями, викликали поліцію.

Вони також затримали нападників, які поранили двох чоловіків.

– У розпалі суперечки один із чоловіків дістав ніж та поранив обох опонентів. Зрозумівши, що накоїли, обоє нападників почали тікати, однак свідки події наздогнали їх та викликали поліцію, – йдеться у повідомленні.

Наразі двоє киян, 38 та 39 років, перебувають у лікарні з проникаючим пораненням грудей та живота, а також із колото-різаними ранами тіла.