Що вдвічі збільшує ризик серцевих захворювань: відповідь вчених

Овдовілі люди протягом півроку після втрати коханої людини перебувають у зоні ризику смерті від серцевих захворювань.

Такі результати отримали з’ясували американські дослідники, йдеться у журналі Psychoneuroendocrinology.

У дослідженні взяли участь 65 чоловік, 32 з яких незадовго до його проведення овдовіли. Решта 33 випробовуваних виявилися в контрольній групі.

У результаті у людей з першої групи на 7% відсотків підвищений рівень білка фактора некрозу пухлини і на 5% – рівень інтерлейкіну-6. Збільшення концентрацій цих медіаторів у крові свідчить про гостру фазу запалення.

Крім цього, в першій групі також спостерігалося знижена варіативність серцевого ритму. Всі ці фактори, за словами вчених, говорять про підвищений ризик серцево-судинних захворювань, а також про летальний результат.

«У перші півроку після тяжкої втрати у вдови або вдівця на 41% збільшився ризик смерті. На 53% ця цифра пов’язана з серцево-судинними захворюваннями», – зазначив старший викладач Університету Райса Кріс Фагундес.

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