На Алясці випробували ізраїльську систему ПРО для перехоплення ракет у космосі

Міністерство оборони Ізраїлю провело на Алясці успішні випробування ракети «Хец-3» (Hetz-3), призначеної для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Про це повідомляє ізраїльське військове відомство.

Випробування проводилися Міністерством аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю спільно з американським Агентством з протиракетної оборони, на стартовому комплексі Pacific Spaceport Complex Alaska (PSCA) на острові Кадьяк.

У Міноборони додали, що таке місце для випробувань було вибрано для того, щоб протестувати можливості системи, які не піддаються перевірці на території Ізраїлю.

За 10 днів випробувань на Алясці система зробила три успішних перехоплення цілей. Як уточнює Jerusalem Post, тести ракети, призначеної для захисту Ізраїлю, вперше пройшли на території іншої країни.

У випробуваннях також був задіяний американський радар протиракетної оборони AN-TPY2. Тести показали сумісність і успішну спільну роботу американської системи виявлення ракет і нової ракети ізраїльської протиракетної оборони.

Ракетний комплекс Hetz-3 розробляється військово-промисловими підприємствами Ізраїлю і американською корпорацією Boeing. Його випробування йдуть з 2011 року за фінансової підтримки Вашингтона. Комплекс призначений для перехоплення цілей в безповітряному просторі на відстані 400-2500 км і висотою до 100 км і розглядається Нами як міра протиракетної захисту від можливих ударів з боку Ірану і Сирії. На озброєння комплекси Hetz-3 був прийняті Ізраїлем в 2017 році, повідомляв Reuters.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на своїй сторінці в Twitter назвав минулі на Алясці випробування ракети «неймовірно успішними». «За останні декілька тижнів ми провели три секретних випробування ракети Hetz-3. Вони стали неймовірно успішними. Hetz-3 успішно перехопила балістичні ракети за межами атмосфери на висотах і швидкостях, яких ми досі не бачили», — написав Він, зазначивши, що це величезне досягнення в області безпеки Ізраїлю».