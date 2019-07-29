Зеленський в Одесі сходив на футбол

Президент України Володимир Зеленський присутній на матчі за Суперкубок України між «Динамо» і «Шахтарем» на стадіоні «Чорноморець» в Одесі. Це вже третій день його відпочинку в Одесі.

Як випливає з телевізійної трансляції, Зеленський дивиться за матчем з трибун разом з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

На кадрах видно, що крім Богдана президента супроводжує його головний охоронець Максим Донець і людина схожий на актора з серіалу «Слуга народу» Михайла Фаталова.

Як повідомлялося, 26 липня Зеленський прибув до Одеси з неофіційним візитом, щоб відвідати концерт «Ліги сміху». За інформацією ЗМІ, Зеленський з главою свого офісу летів рейсом авіакомпанії МАУ з Борисполя в економ-класі.

В суботу 27 липня Зеленський і Богдан відвідали міський пляж Одеси.