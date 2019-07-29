Кримінальний інтернаціонал. Як захоплювали агрофірму у Валках

В одній банді — СБУ, рецидивіст, представники країни-агресора і сепаратисти.

Захоплення приватного сільськогосподарського підприємства у Валківському районі швидко став відомим усій країні (подробиці в публікації Росіяни й мешканці окупованих територій намагалися захопити агрофірму на Слобожанщині). Звичайна справа в наші дні – заявилася натовп бандитів і оголосила підприємство своїм.

Це не твій урожай, і не наш, це його урожай – приблизно так. Тільки плюс до урожаю сільгосптехніка, будови, обладнання, рахунки і гроші. Загалом, все як зазвичай з таких ситуаціях. Але, крім цього, звичайного, було ще й дещо ще.

22 липня, коли ще йшов підрахунок голосів виборців, в село Велика Губщина нагрянуло з півсотні бандитів, які почали пояснювати власнику приватного сільськогосподарського підприємства «Маяк» Станіславу Губському, що це вже не його підприємство. Приїжджі вели себе агресивно, тому Станіслав викликав поліцію. А селяни допомогли відстояти підприємство, протриматися до приїзду правоохоронців.

Поліцейських приїхало багато, з ними був спецназ. На місце приїхало керівництво обласного управління поліції. Всіх загарбників вдалося затримати.

Нех… шастати!

До честі поліції, треба сказати, що спрацювали вони просто відмінно. Про те, що у Велику Губщину їде банда на захоплення підприємства, вони заздалегідь повідомили Станіславу Губському. Тому у нього був час підготуватися і зібрати односельців. Люди вирішили захищати рідне підприємство, тим більше, що поліція була вже в дорозі. Їм би тільки трохи протриматися. Протрималися.

Приїхавши, бандити не пішли одразу ж до власника «Маяка». Деякий час вони проводили розвідку – сновигали по дворах жителів села і видивлялися, де стоїть сільгосптехніка. Вони вважали, що частина техніки повинна бути у дворах людей, які на ній працюють і ввечері приїжджають прямо додому, залишаючи техніку у дворі. І вранці зручно – не треба заходити в гараж, сів і поїхав на поле.

А бандити мали намір забрати все. Тому і шастали по дворах, виглядаючи, де стоять трактори, комбайни, автомобілі.

Звичайно, потім, у суді, де їм обирали запобіжний захід, вони розповідали, мовляв, поняття не мали ні про яке рейдерство. Нібито, наймалися на якусь там охорону. Але що саме вони «охороняли» в чужих дворах — пояснювати не стали.

Коли в село приїхали поліцейські і затримали бандитів, у тих виявилися чималі запаси їжі та одягу. Днів, напевно, на п’ять – розповідають селяни. Значить, стільки часу бандити мали намір тримати оборону, щоб не віддати підприємство. І тут неможливо не задатися питанням – а що таке повинно було статися після наміченого ними строку? Новий власник домовився б з владою, щоб не втручалися? Або просто вивезли б все більш-менш цінне і забралися б з села?

Російський слід

За день до нальоту в єдиному держреєстрі юросіб і фізосіб-підприємців директором і засновником ПСП «Маяк» був записаний якийсь Костянтин Рапота.

Зауважимо, в реєстрі зазначено, що він став керівником 1 липня, а отримав права підпису документів підприємства – з 16 липня. Це легко перевірити за допомогою сервісу YouControl, який надає своїм користувачам дані з півсотні українських реєстрів і дає аналітику на додачу. Але сім’я власника і керівника підприємства Станіслава Губського побачила це тільки 21 липня. А вони перевіряли дані щодня, у них були причини побоюватися захоплення. Тобто, реєстратор вносив зміни до реєстру заднім числом.

Хто ж такий Костянтин Рапота, який проживав у сусідньому селі Михайлове? І звідки у нього 294 тисячі гривень на внесок в статутний фонд захоплюваного підприємства? Як бізнесмен він мало кому відомий. З допомогою того ж сервісу YouControl можна дізнатися, що в 2010 році він побув кілька місяців директором ПП «Зевс+». Але керівництво будівельної фірмою йому не вдалося. Він також значився фізособою-підприємцем, вид діяльності – таксі. Теж не пішло. Зате справжній успіх до нього прийшов на ниві криміналу.

У 2007 році Костянтин Рапота був засуджений на три з половиною роки умовно за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням холодної або вогнепальної зброї. Костянтину Рапоте закортіло завдати людині, насмілився не сподобатися йому, тяжкі тілесні ушкодження.

У 2010 році Костянтин Рапота та Ірина Перелигина надали в ВТБ банк фіктивний договір купівлі-продажу. Так вони розраховували отримати кредит. Судячи з того, що цей їхній «подвиг» став відомий у широких колах, «кинути» банк їм не вдалося.

У листопаді-грудні 2010 року Костянтин Рапота був оголошений в розшук. Його підозрювали у незаконному заволодінні транспортним засобом – ст. 289 КК України.

На тлі всього іншого побиття тещі виглядає чимось дрібним. Тим не менш, за її заявою в лютому 2013 року в Московському райвідділі було відкрито кримінальне провадження.

З листопада 2013 року по серпень 2014 року Костянтин Рапота значився у розшуку у зв’язку з вчиненням злочинів одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Частина 3 статті 358 – підробка документів, а також частини 3 і 4 статті 190 – шахрайство. Костянтин Рапота представлявся працівником торговельного підприємства, пропонував товар, брав передоплату і був такий. Тоді його оголосили в міждержавний розшук, оскільки було припущення, що він ховався від слідства в Росії.

Ймовірно, тут і криється пояснення того, що частина бандитів приїхали в Валківський район на захоплення підприємства з країни-агресора. Втім, з урахуванням того, що в банді опинилися і жителі ДНР, цілком логічно припустити, що в Росії, де з 1 липня 2014 року він також був оголошений у федеральний розшук за наполяганням харківської міліції, у нього були контакти не тільки з кримінальниками.

Київський слід

За кілька днів до спроби захоплення сім’я Губських отримала дивного листа. Якийсь Михайло Леоненко вимагав у них 115 мільйонів гривень. Писав, що ці гроші у нього зайняв колишній власник ПСП «Маяк» Григорій Губський.

Треба зауважити, що Григорій Єлисейович ніяк не міг займати ні у кого ніяких грошей в той час, про який писав Леоненко, оскільки тоді тяжко хворів і був прикутий до ліжка. А в лютому цього року помер. Його син Станіслав успадкував підприємство і став його власником. Заодно і отримав проблеми з абсурдними вимогами сплати фіктивного боргу батька Михайлу Леоненко і спробою захоплення підприємства.

Михайло Леоненко вказав свої дані в листі, в якому вимагав сплати боргу. Тому подивитися, чим він знаменитий, не становить ніякої праці, сервіс YouControl нам в допомогу.

Коли-то він нібито займався готельним бізнесом, торгівлею та громадським харчуванням. Потім припинив. Особа з такими же прізвищем, ім’ям та по батькові у 2012 році керував ТОВ «Люкстрейдкомпани». При розмірі статутного фонду в 2000 гривень ця фірма має борг по податках під три з половиною мільйони і виявилася учасником кількох сотень судових засідань різних напрямів і господарських і кримінальних, і цивільних.

У 2018 році Леоненко Михайло Вікторович вніс 250 гривень у статутний фонд ТОВ «Енергетична група-Чигрин», що торгує електроенергією. Але в 2019 році серед засновників цей громадянин вже не числиться.

Зараз Михайло Леоненко є засновником і директором підприємства, що спеціалізується на ресторанах і послуги доставки продуктів харчування, виробництвом сухарів і печива, роздрібною торгівлею напоями. Називається це ТОВ «ДЛ-Добрі люди». Звичайно, добрі – інші не могли зажадати в сім’ї Губських виплати неіснуючого боргу і взяти участь в захопленні підприємства?

Російсько-київський слід

Михайло Леоненко – не єдина людина, що має відношення до спроби захоплення ПСП «Маяк», проживає в Києві. Три роки тому там же виявився… Костянтин Рапота. І тоді він був зіркою публікацій ЗМІ. Він був головною дійовою особою в операції співробітників СБУ за хабар мера Вишгорода Олексію Момоту.

Взагалі спочатку у кримінальній справі фігурував хабародавцем заступник директора ТОВ «Євробуд-77» Дмитро Семенчук. Нібито він дав хабар Момоту за те, що останній виділив його фірмі ділянку землі під забудову.

«…захист Момота тоді змогла самостійно знайти Дмитра Семенчука, якого звинувачення представило як заступник директора компанії ТОВ «Євробуд-77», власноруч написав заяву. Однак Семенчук, чиї паспортні дані та ідентифікаційний код повністю збігаються із зазначеними в документах звинувачення, твердив, що ніколи не працював у цьому ТОВ, жодної заяви проти Момота не писав і до справи не причетний. Після чого подав заяву в Печерське райуправління поліції про незаконне використання його паспортних даних та ідентифікаційного коду.

Справжній же головний свідок звинувачення зараз знаходиться в СІЗО Харкова також по сфальсифікованій справі, заявив на прес-конференції Дерев’янко. Але захисникам Момота вдалося дізнатися, що його більше року використовують співробітники відділу «К» управління СБУ в Києві і Київській області. За словами нардепа, звуть його Костянтин Рапота. Спочатку нібито кілька співробітників СБУ шантажували його, вимагаючи гроші, потім змусили займатися незаконними комерційними операціями. Навесні цього року Рапоте видали паспорт на ім’я Дмитра Семенчука, влаштували на роботу в «Євробуд-77» і змусили написати заяву про вимагання Момотом грошей. А згодом змусили написати заяву в правоохоронні органи про те, що він сам підробив собі документи, використовуючи програму захисту свідків» — писали тоді «Факти.

Костянтин Рапота тоді написав листа на ім’я генпрокурора України. За його словами, кримінальну справу за шахрайство і підробку документів проти нього було сфальсифіковано старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором Неминущим, і він був змушений переховуватися від слідства. Потім його знайшли співробітники відділу «К» Київського управління СБУ Олександр Білоус, Олександр Бенюх і Денис Раєвський. Вони взяли у нього 20 тисяч доларів і змусили Рапоту працювати на себе, погрожуючи в іншому випадку здати його поліції. І Рапота взявся за роботу. Займався продажем квартир, власники яких перебувають у місцях позбавлення волі або за кордоном, продавав цукор, вкрадений з держзапасів, продавав автомобілі з перебитими номерами, допомагав затримати голландців з фальшивими євро, давав хабар співробітникові архітектури Києва і хабар мера Вишгорода. За це співробітники СБУ зробили йому документи на ім’я Дмитра Семенчука. Але потім він все одно опинився в СІЗО, звідки і написав генпрокурору листа.

Читати такий лист без розчулення неможливо. Сама чистота і непорочність, кришталева чесність і нетерпимість до криміналу! Новий святий Костянтин Рапота розкрив схеми незаконного збагачення співробітників СБУ! Але чомусь тільки після того, як опинився в камері СІЗО. Що заважало йому описувати все це раніше, він не пояснює. Доведеться зробити це за нього.

Інформатори, або як їх називають у народі, «стукачі», існували у всі часи у всіх правоохоронних структурах. Іноді їх називають агентами, таємними агентами – в белетристиці. Джерелами або негласними штатними працівниками у документах правоохоронних органів. Їх завдання – «стукати» на злочинців – теоретично. І допомагати в організації провокацій, фальсифікації кримінальних справ – в реальному житті. Судіть самі, чоловік дав хабар чиновнику і його питання вирішилося. Щоб зруйнувати все те, до чого він прагнув, за що сплачував, одним заявою про хабарі – треба бути клінічним ідіотом. І тут на допомогу оперативникам приходять «стукачі».

Найчастіше ніхто у «стукача» нічого не вимагає. Він просто заходить в кабінет і залишає гроші – бажано так, щоб господар кабінету не знав про це. А потім заявляються оперативники і «знаходять» ці гроші, оголошуючи їх хабарем. Якщо чиновник буде упиратися – опера намажуть його руки хімікатом, який світиться в ультрафіолеті, і яким щедро присмачена «хабар». Або поставлять мітку всі радіоізотопом. Або на грошах буде напис «Хабар», видима в ультрафіолеті. І чиновник, не вимагаючи хабар, стає хабарником. Іноді так надходять з реальними хабарниками, які іншими способами не вдається викрити. Іноді такий трюк провертається заради вимагання хабара за «вирішення» питання по-тихому, і тоді кримінальна справа не порушується. Іноді це робиться заради звільнення ласою посади для потрібної людини.

«Стукачів» треба тримати в шорах, тому їх відбирають з числа людей, які будуть залежати від прихильності куратора. Злочинець буде «стукати», щоб його не посадили за реальні злочини. Наркоман – за можливість отримати без проблем дозу. Мати наркомана – за те, щоб її чадо залишалося на волі. Але крім батога потрібен і пряник, інакше «стукач» в якийсь момент розуміє, що втрачати йому нічого і зрадить всі розголосу.

В ролі пряника може виступати, наприклад, доза — для наркомана – з тих, на які він сам навів свого куратора. Або урочисте звільнення з камери, в яку «стукача» засадив його куратор. Але агенту про це знати не треба. Головне – щоб він розумів, що оперативник, щиро піклуючись про нього, негайно прийшов на допомогу, як тільки агента заарештували. Іноді трапляються ідейні «стукачі», але це, швидше, з області медицини.

Жаліти «стукачів» не варто –їх би воля, вони б пограбували, побили, зґвалтували, кожного першого. А так можуть тільки принижувати і знущатися, тішачи своє марнославство, але тільки над тими, на кого вкаже оперативник-куратор.

Іноді «стукачі» пишуть покаянні листи – коли розуміють, що з ними можуть вчинити так, як вони того заслуговують.

Ворог мого ворога – мій друг

Те, що Рапота не тягне на організатора захоплення ПСП «Маяк» було зрозуміло з самого початку. У нього є кримінальні здібності, деяка вправність, але ж мова йде про бізнес. Мало його захопити, після успішного захоплення їм доведеться керувати, щоб отримувати прибуток. І навіть якщо припустити, що метою захоплення була продаж всього майна підприємства, без комерційних талантів тут не обійтися. А бізнес у Рапоты, як ми пам’ятаємо, не виходить – ні директором, ні таксистом. Його максимум – організація банди, яка здійснила б силову частину. Далі повинен бути хтось ще, розумніший рецидивіста. Точніше, є – оскільки серед затриманих Рапоты немає. Всіх нападників затримали, їм обрано запобіжний захід – домашній арешт. А Рапота з поліції просто пішов. Сказали, що немає підстав його затримувати. Його телефон не відповідає.

Михайло Леоненко теж успіхами на комерційній ниві не блищить. Тому його частина – зобразити з себе ображеного кредитора.

Натомість співробітники СБУ, про яких Рапота писав генпрокурора Луценко з камери СІЗО, на цю роль цілком можуть підійти. І навіть призначення Рапоты директором захопленого підприємства цілком зрозуміло – не світитися ж правоохоронцям в бізнес-структурі.

Але при всьому цьому відкривається дивовижна картина успішної співпраці людей, які начебто є противниками – і по службі, і за звичайної людської моралі. Де ще побачиш в одній банді правоохоронців, горе-підприємця, рецидивіста, представників країни-агресора і сепаратистів, читай – зрадників.

Сергій Єрмаков, ІА «Хроніки», спеціально для видання Аргумент