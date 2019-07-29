Данія може зірвати запуск газопроводу «Північний потік-2»

Відсутність дозволу Данії на прокладення у її територіальних водах газопроводу «Північний потік-2» ставити під загрозу його вчасний запуск.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на декілька джерел з компанії Nord Stream AG, яка є оператором проєкту.

Датське енергетичне агентство вже місяці розглядає декілька заявок на різні маршрути газопроводу, але поки жоден із них не погоджений. Один зі співрозмовників видання наголошує, що таке рішення Данія має ухвалити не пізніше серпня, бо в іншому разі запуск «Північного потоку-2» не відбудеться до кінця 2019 року, як це заплановано.

«Це викликає занепокоєність, або навіть паніку», — сказавши інший співрозмовник, близький до «Північного потоку-2».