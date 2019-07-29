В Південну Корею прибула атомний підводний човен США

Американська атомна ударний підводний човен USS Oklahoma City водотоннажністю 6900 тонн прибула в четвер в південнокорейський порт Пусан. Про це повідомили ЗМІ Південної Кореї з посиланням на джерела в уряді країни.

Відзначається, що підводний човен, яка озброєна крилатими ракетами “Томагавк”, зайшла в Пусан для поповнення провіанту і щоб дати можливість екіпажу відпочити. Команда атомної субмарини складає близько 150 офіцерів і матросів. Очікується, що підводний човен пробуде в південнокорейському порту декілька днів.

Зазначимо, що захід американської атомної підводного човна збігся з ракетними запусками Північної Кореї. КНДР 26 липня з узбережжя біля міста Вонсан справила старт двох ракет. За запусками спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

На думку південнокорейських експертів, прибуття американської атомної субмарини стало швидше за збігом з ракетними запусками КНДР, а не якимось знаком залякування з боку США.