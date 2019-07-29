Трагедія “Газпрому”: Данія може зірвати будівництво “Північного потоку-2”

Росія може не встигнути запустити газопровід “Північний потік-2” до кінця 2019 року, якщо не отримає від Данії дозвіл на будівництво. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

“Газпром” планував запустити “Північний потік-2” до кінця 2019 року. Причому, варто зазначити, в цей же час закінчується термін контракту на транзит газу через Україну.

Поки російська і українська сторони не продовжили домовленість про продовження транзиту після 2019 року.

Нагадаємо, Данія – єдина країна, яка не погодила заявку на проходження через свою територію морської ділянки “Північного потоку 2”. Через те, що країна фактично блокує прокладку газопроводу, її розкритикував глава МЗС РФ Сергій Лавров.