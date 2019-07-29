Жорстоке вбивство українки в Німеччині: спливли нові деталі з місця трагедії

Стали відомі подробиці про насильницьку смерть українки Наталії Михайлюк в Німеччині: підозрюють 64-річного німця.

Про це повідомляє видання Berliner Morgenpost.

У квартирі, де 25 липня сталося вбивство, на наступний день після злочину на підлозі виявили сліди крові й потертостей, що свідчить про насильницький злочин.

У вбивстві підозрюють 64-річного громадянина Німеччини. У яких стосунках він перебував з Наталією поки невідомо. Деталі злочину встановлює поліція, призначені експертизи.

Нагадаємо, 25-річна Наталія Михайлюк була знайдена в квартирі багатоповерхового будинку, яку вона винаймала, приїхавши до Берліна на заробітки. Її тіло знайшли з множинними ножовими пораненнями.