Ресторатор Николай Тищенко сломал руку (видео)

Украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко в своем Instagram поблагодарил всех, кто отдал за него свой голос.

Об этом пишет clutch.ua.

Экс-ведущий программы «Ревизор» на Новом канале и успешный ресторатор Николай Тищенко много путешествует с семьей и регулярно публикует снимки с разных уголков мира со своим младшим сыном и женой Аллой Барановской. Так, зимой этого года семья Тищенко долгое время отдыхала в Таиланде. Вместе с двухгодовалым сыном и молодой женой Николай уже посетил лучшие курорты мира, а в Барселоне даже открыл собственную кулинарную школу.

А недавно Тищенко прошел по спискам партии Слуга народа в Верховную Раду Украины.

Вчера, 27 июля, Николай Тищенко опубликовал в своем Instagram новое видео. На записи он поблагодарил всех, кто отдал свой голос за партию Слуга Народа, по спискам которой он шел в ВР. Отметим, что на видео Тищенко предстал перед зрителями со сломанной и загипсованной рукой.

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Друзі, дякую всім за підтримку! Трохи був відсутній, але повертаюся в стрій 💪🏻 ⠀ Завтра з Зе!Командою їдемо на тренінг і одразу в бій! За нашу країну та її благополуччя☝🏻

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 27 Июл 2019 в 8:39 PDT