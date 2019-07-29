Добавки, які захистять від діабету

Дослідження показало, що ці харчові добавки підвищують ефективність інсуліну. Ця дія спостерігалася в м’язових тканинах людей протягом 6 місяців.

Дослідження вчених з Канади показало, що вітамін D здатний підвищити ефективність інсуліну в організмі. А теоретично ця дія є потужним засобом профілактики діабету. Нагадаємо, що інсулін – це гормон, який виробляється підшлунковою залозою. Він абсолютно необхідний для метаболізму глюкози. Однак у значної кількості людей його ефект слабшає, що призводить до діабету. Світ переживає справжню епідемію цього метаболічного розладу, пов’язану з ожирінням і малорухливим способом життя.

Вчені в різних країнах світу намагаються протистояти діабету, лікування якого вимагає величезних витрат з боку органів охорони здоров’я. Хвороба викликає різного роду ускладнення при хірургічних операціях, вагітності, пологів та в багатьох інших обставин. І ось тепер канадські вчені опублікували дивовижні результати свого дослідження, які показують, що підвищені дози сонячного вітаміну уповільнюють розвиток діабету у пацієнтів, у яких цей розлад діагностували відносно недавно. Більш того, можна припустити, що вітамін D навіть може захистити від діабету спочатку.

Встановлено, що цей вітамін покращує дію інсуліну в м’язових тканинах приймають його людей всього через 6 місяців після початку використання. Дослідники з Університету Квебека вважають, що ефект вітаміну D буде особливо помітним тільки у так званих «свіжих» діабетиків. У людей, у яких ця хвороба протікала довгі роки, поліпшень метаболічних функцій виявити не вдалося.