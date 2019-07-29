Одесити збунтувалися проти кандидатури Болдіна на посаду губернатора

Президент України Володимир Зеленський продовжує кадрові перестановки на місцях. Глава опублікував на фейсбук-сторінці пост з п’ятьма претендентами на посаду голови Одеської облдержадміністрації, запропонувавши користувачам онлайн-голосування.

У списку керівник громадської організації «Українська асоціація вторинних металів і ресурсів» Андрій Андрейчиков, активістка і засновниця «Відкритої європейської школи» Тетяна Петракевич, депутат Одеської міськради, засновниця БФ «Французький бульвар» Ольга Квасницька, бізнесмен та інвестор Максим Куций, а також скандальний соратник і адвокат Едуарда Гурвіца в бутність мером Одеси.

На кандидатів більшість користувачів відреагували неоднозначно: це люди або без професійного бекграунду, або, навпаки, з багатим політичним минулим і сумнівними зв’язками.

Але найбільший резонанс викликала кандидатура Максима Болдіна.

Найбільше запитань викликав Максим Болдін. Кандидату згадують зв’язку з одіозними регіоналами, а також кримінальні справи про розтрату держмайна, в яких він фігурував.

Максим Болдін – взагалі не варіант. Тут навіть думати нема чого. Звичайно, якщо є бажання попрощатися зі своєю власністю та грошима з бюджету, це буде найкращою кандидатурою», — пише користувач Давид Гоцман.

Анжеліка Військова, в свою чергу, нагадала, що Болдін керував юридичним департаментом Одеської міськради – його називали «юристом Гурвіца». Був одним з фігурантів «справи Смоляра».

«Тих, хто був біля «годівниці» спочатку треба люструвати», — пише Владислав Побережний.

Нагадаємо, у «справі Смоляра» Болдіна звинувачували у привласненні і розтраті майна – саме він, будучи заступником начальника юридичного департаменту мерії, підписав документи про передачу 23 будівель в центрі Одессыа в обмін на одну будівлю на Верстатобудівної.

За даними ЗМІ, Болдін був тісно пов’язаний з колишнім мером Одеси Едуардом Гурвіцем. І брав безпосередню участь у багатьох схемах розкрадання міського майна і коштів.

Олег Бойко