Частка долара в оплату експорту з Росії в Китай вперше впала нижче 50%

Долар в розрахунках за російський експорт до Китаю в I кварталі 2019 року вперше в історії поступився лідерством іншим валютам — його частка впала нижче 50%. Пекін пішов назустріч російському Пеку, переводить оплату в євро з-за санкцій. Дедоларизація в оплаті російського експорту сталася на користь не національних валют, а євро. Частка європейської валюти за рік зросла в десятки разів — з 0,7% у першому кварталі 2018 року до 37,6% у першому кварталі 2019-го. На рублеві розрахунки довелося 9,6% платежів проти 6,8% за аналогічний період 2018 року, на інші валюти, в числі яких китайський юань, — 7,1 проти 4,7%.

В цілому по зовнішній торгівлі Росії і Китаю (експорт і імпорт товарів і послуг) частка долара в першому кварталі хоча і знизилася драматично, але все ще охоплювала більше половини платежів — 55,7% (або $14,7 млрд із загального обороту в $26,4 млрд), свідчать розрахунки РБК на основі даних ФМС і ЦБ. Китайський імпорт Росія в основному, як і раніше оплачує доларами (66,5%).

Хто відмовляється від долара

Якщо подивитися на поточну структуру торгового обороту, то на євро переходять в основному постачальники палива і мінеральних ресурсів — основних статей російського експорту в Китай, каже професор програми «EMBA для Євразії» бізнес-школи «Сколково» Олег Ремига, відзначаючи посилення динаміки відходу від так званого нафтодолара. Основною статтею російського експорту, за якою Китай збільшував масштаби оплати в євровалюті, залишається експорт сирої нафти, погоджується головний аналітик «БКС Прем’єр» Антон Покатович. «У цій площині робота ведеться як за напрямом дедоларизації, так і за напрямом превентивного зниження санкционных ризиків з боку Вашингтона», — вказує він.

Про те, що російські нафтогазові компанії чинять тиск на партнерів, з тим щоб використовувати для розрахунків євро, а не долари США, в листопаді 2018 року повідомляв Reuters з посиланням на джерела в галузі. Тиск, за їх даними, посилилося напередодні 2019 року, коли обговорювалися деталі контрактів на наступний рік. Підготуватися до переходу на розрахунки в євро з-за санкцій, зокрема, просили своїх покупців «Сургутнефтегаз» і «Газпром нафта», що вказувало агентство, а «Роснефть» ввела в умови контрактів вимога про виплату штрафів, якщо платіж не буде проведений з-за санкцій.

РБК запросив у найбільших експортерів нафти і газу в Китай інформацію про те, перевели вони частину своїх контрактів з доларів у євро. «Газпром», НОВАТЕК, «Газпром нафта», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» і “ЛУКОЙЛ” не відповіли на питання РБК.

Дані показують, що в першому кварталі 2019 року російський експорт товарів і послуг на $6,3 млрд був номінований в доларах США. Але Росія тільки сирої нафти поставила в Китай за той же період на $7,84 млрд плюс ще $1,17 млрд нафтопродуктів (всього на $9 млрд енергоносіїв). Таким чином, значна частина торгівлі нафтою і нафтопродуктами з Китаєм вже йде не в доларах, а в інших валютах.

Чому євро виграв у нацвалют

Зростання саме частки євро в обігу з Китаєм обумовлений кількома причинами. Перехід до розрахунків у національних валютах (юань/рубль) поки ще важкий для експортерів з-за відсутності відповідної інфраструктури, перераховує Олег Ремига. Поки порівняно невелика кількість російських банків готові працювати з юанем, аналогічна ситуація і з боку китайських банків. Крім того, китайський фінансовий сектор дуже широко трактує санкції США, в результаті чого російські компанії часто стикаються з труднощами при проведенні операцій, особливо в рублях, додає він. Тому «євро став тихою гаванню для проведення зовнішньоторговельних операцій» між Росією і Китаєм: і в Росії, і в КНР банки володіють інфраструктурою для забезпечення розрахунків у євро, а європейські банки — власники кореспондентських рахунків — точно виконують свої зобов’язання, незважаючи на санкції, обґрунтовує Ремига.

Китайське керівництво на тлі торговельних воєн і санкцій проти китайських компаній сама зацікавлена в тому, щоб якомога далі відійти від залежності від долара, вважає начальник відділу инвестидей «БКС Брокер» Нарік Авакян. Тобто дедоларизація зовнішньоекономічної діяльності — це скоріше вимушений крок, викликаний зовнішньою політикою самих США, вважає він.

Директор Інституту міжнародної економіки і фінансів ВАВТ Олександр Кнобель не виключає, що з Китаєм тенденція на заміщення долара на євро збережеться, так як ці валюти схожі і по зручності, і по ліквідності, замінити одне на інше видається нескладним. Навряд чи заміщення буде в бік рублі або юані, вважає він, до 75% експорту становлять сировинні ресурси, і там розрахунки будуть вестися в основному в резервних валютах.

Незважаючи на зниження, що спостерігається, у розрахунках з основними торговими партнерами Росії частка долара як і раніше дуже висока, констатує керівник напрямку аналізу грошово-кредитної політики та банківського сектора ЦМАКП Олег Солнцев. «Ми довго чекали її зниження, так як доларові розрахунки — фактор вразливості з точки зору санкцій», — говорить він, вказуючи, що крок до заміщення долара на інші валюти потрібно було зробити давно.