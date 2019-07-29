У Росії заборонять анонімно поповнювати електронні гаманці

Власників анонімних електронних гаманців «Яндекс.Гроші», «QIWI Гаманець», WebMoney, PayPal, VK Pay і інших аналогічних систем в Росії позбавлять можливості поповнювати їх готівкою через платіжні термінали та офіси операторів стільникового зв’язку — для цього необхідно буде використовувати банківський рахунок.

Відповідні поправки в закон про національну платіжній системі схвалив 26 липня Рада Федерації, і документ чекає на підпис президента РФ Володимира Путіна, повідомляє РБК.

Як пояснив голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков, обмеження внесені на прохання служби фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг), оскільки «ці гаманці можуть використовуватися для фінансування поширення наркотиків, тероризму і т. д.», а після затвердження поправок стане відомий джерело грошових коштів.

Проте в «Яндекс.Гроші» агентству заявили, що зміни негативно позначаться на доходах операторів електронних грошей, які нарівні з банками вкладають багато коштів у стимулювання безготівкових платежів. До того ж, попереджають експерти, шахраї все одно знайдуть спосіб обійти закон.

В даний час, за оцінками Асоціації учасників ринку електронних грошей і грошових переказів, щорічно через електронні гаманці здійснюється понад 2 млрд операцій на суму понад 1,7 трлн рублів, а користувачами саме анонімних електронних гаманців є близько 10 млн осіб.

Раніше в цьому році влада вже заборонила знімати готівку з анонімних електронних гаманців.

Нагадаємо, що ще в січні 2018 року уряд РФ доручив профільним відомствам підготувати законопроект про обмеження анонімних електронних платежів. Як вказувала тоді газета «Комерсант», законопроектом якраз пропонувалося зобов’язати росіян зараховувати кошти на електронні гаманці і передоплачені банківські картки лише з банківського рахунку. Мова йшла про електронні засоби платежу, які не вимагають ідентифікації клієнта при відкритті — так званих електронних неперсоніфікованих засобах платежу (НЭСП) без використання банківського рахунку — в тому числі Qiwi і Webmoney.

Проте, зазначає видання, з цього питання між Центробанком і Росфінмоніторингу виникли розбіжності. Втім, чиновники не сперечалися про обмеження як таких, а про ступінь їх жорсткості. В ЦБ вважали, що треба ввести заборону на зняття готівки з гаманців та передплачених карт, а в Росфинмониторинге пропонували заборонити анонімні гаманці і карти повністю, запровадивши обов’язкову ідентифікацію їх власників.