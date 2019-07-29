У Києві влаштували зухвалий наліт зі стріляниною на ювелірку

У неділю, 28 липня, в Києві чоловік скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Gold.ua.

Про це повідомляє Інформатор.

Як передає видання, зловмисник в масці і з мисливською рушницею зайшов в ювелірку за адресою вулиця Антоновича, 38а з метою пограбування. Чоловік спробував вистрілити в охоронця, однак той відвів ствол в момент пострілу. Відразу після цього пролунав постріл.

На щастя, зловмисник потрапив у вітрину, що встановлено всередині магазину, а не в охоронця.

Після пострілу грабіжник спробував перезарядити рушницю, проте патрон вискочив у нього з рук. Мабуть усвідомивши, що спробу пограбування провалено, чоловік вибіг з ювелірки і зник в невідомому напрямку.

Заступник керівника Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook виклав відео, на якому відображено момент нальоту.