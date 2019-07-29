Поліція виявила РПГ в автомобілі на в їзді у Київ

Патрульна поліція при перевірці авто на в їзді в Київ виявила у багажнику “предмет, схожий на ручний протитанковий гранатомет”.

Про це в суботу, 27 липня, розказала пресслужба відомства.

“Сьогодні, близько 12-ї години, на одеському КП (в’їзд у Київ) патрульні зупинили водія автомобіль Skoda за технічну несправність його автомобіля. Під час спілкування з патрульними чоловік помітно нервував, а тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку його транспортного засобу. Інтуїція інспекторів не підвела, в багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ”, – сказано в повідомленні. Чоловік не зміг чітко пояснити, звідки він узяв зброю, що з нею хотів зробити та куди саме везе.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин, з’єднання ясування походження виявленого предмета та подальшої кваліфікації дій чоловіка.