Поліція Рівне розбила машину і подала в суд на Автодор через вибоїни на дорогах

Національна поліція збирається подати в суд на «Рівненський облавтодор». Причиною цього є яма на трасі, через яку автомобіль поліцейських потрапив у ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації Нацполиции в Рівненській області.

Інцидент стався 26 липня близько 15.00 на автодорозі «Ракетна-Борове-Вежиця» поблизу села Залав’є Рокитнівського району. 32-річний старший сержант не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Водій зазначає, що через негоду він не помітив вибоїни і колесом потрапив у яму. Машину Renault Duster почало заносити. В результаті події ніхто не постраждав, сам транспортний засіб отримав серйозні пошкодження. Водієві службового авто був виписаний адміністративний протокол. 27 липня працівники поліції спільно з представниками райавтодору обстежили ділянку дороги, де сталося ДТП. Неподалік від місця аварії була виявлена вибоїна.

Тому зараз вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності працівників ДП «Рівненський облавтодор» за порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг за статтею 140 Купап. Причинно-наслідковий зв’язок між наявністю вибоїни і фактом ДТП буде встановлювати суд при розгляді админматериалов, складених на поліцейського.