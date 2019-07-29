Посольство США в РФ відреагувало на затримання протестувальників у Москві

Посольство США в РФ прокоментував масові затримання на акції протесту в Москві 27 липня.

Затримання більше тисячі мирних протестувальників і невідповідне застосування сили поліцією підривають права громадян Росії на участь у демократичному процесі», — йдеться в повідомленні на Twitter.

Американські дипломати також нагадали, що Конституція РФ і Загальна декларація прав людини «гарантують право на вільні вибори та мирні зібрання».

У суботу під час мітингу в центрі Москви з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму були затримані понад 1370 осіб. Поліція при розгоні акції застосували кийки та електрошокери, частина демонстрантів отримали травми.

Про те, як проходила несанкціонована акція, читайте в матеріалі «Росбалта».