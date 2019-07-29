Площа лісових пожеж у Росії порівнянна з територією Бельгії чи Криму

У Росії охоплені вогнем понад 3 млн гектарів лісу, що можна порівняти з територією Криму або Бельгії. Загальна площа, пройдена лісовими пожежами в цьому сезоні, вже перевищила 11 млн га — це більше площі Португалії чи Словаччини і Хорватії разом узятих. Такі дані наводяться на сайті російського відділення Greenpeace.

В цьому році палахкотить Сибір і Далекий Схід. За даними Авиалесоохраны, найбільш потужні лісові пожежі зараз зафіксовані в Іркутській області, Красноярському і Хабаровському краях, Якутії, Бурятії, Магаданської області, ХМАО, а також на Камчатці. Так, в Якутії горить 939 га лісу, в Красноярському краї — 949 га, в Іркутській області — близько 580 га.

Густий дим від пожеж в Сибіру дійшов до Уралу, Казахстану і Поволжя. В Алтайському краї, Кузбасі і Новосибірської області було введено режим «чорного неба», який передбачає скорочення викидів промислових підприємств. «Ситуація з лісовими пожежами в східній частині країни давно перестала бути локальною проблемою сибірських і далекосхідних регіонів і перетворилася в екологічну катастрофу в масштабах всієї країни», — констатують в Greenpeace.

Влади регіонів вирішили не гасити пожежі, які перебувають у так званих зонах контролю, а на них припадає понад 90% гарячих площ. Мова йде про важкодоступних територіях, де прогнозована вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку. Пожежі гасяться тільки в разі загрози населеним пунктам або об’єктів інфраструктури.

«Якщо в зоні контролю виникла пожежа, регіональні влади вправі прийняти рішення, що його гасити економічно недоцільно, і не виділяти на це кошти. За пожежами ведеться тільки спостереження з супутників», — пояснюють в Greenpeace.

Така норма була введена в 2015 році. Тоді ж на федеральному рівні були встановлені території, на яких можна не гасити пожежі. Це, зокрема, приблизно третина Іркутської області і велика частина Красноярського краю, повідомляло раніше видання «Тайга-Інфо».

Можлива шкода від вогню і кошти на його ліквідацію визначають регіональні комісії з НС. Вважається збиток головним чином за мінімальною ціною деревини, яку можна освоїти (а якщо можна — збитку немає). Таким чином, пожежі часто майже нічого не коштують, пише газета «Ведомости». При цьому щорічно в пожежі гине втричі більше лісу (3 млн га), чим зводить лісова промисловість (1 млн га), зазначив еколог WWF Росії Костянтин Кобяков.

Разом з тим в оцінку збитку не включається забруднення повітря і води, а також ймовірний шкоди здоров’ю людей, яким доводиться дихати їдким димом від лісових пожеж.

Екологи констатують катастрофічні наслідки від лісових пожеж у Росії. Більшість таких загорянь виникли в результаті лісових рубок та польових робіт. На початковому етапі з вогнем можна було б швидко впоратися, але чиновники в умовах браку коштів і техніки прикриваються змінами в правила гасіння лісових загорань від 2015 року.

У зв’язку з масштабними лісовими пожежами російське відділення Greenpeace початок збору підписів під зверненням до Держради РФ з вимогою вжити термінових заходів, щоб впоратися з загоряннями. У петиції — три вимоги: направити додаткові сили на боротьбу з вогнем, допомогти людям пережити задимлення, переглянути зони контролю в сторону їх зменшення, щоб уникнути повторення катастроф у майбутньому.

«Регіональні власті стверджують, що ситуація з пожежами під контролем, проте очевидно, що вони вже не в змозі повністю впоратися з пожежами. Зараз необхідно терміново мобілізувати сили, щоб загасити пожежі там, де це можливо», — заявляють в організації.