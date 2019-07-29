Герус вважає, що коаліція в майбутній Раді вже є

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере все міністерські крісла.

Про це він повідомив у інтерв’ю РБК-Україна.

“Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю”, – повідомив Герус.

Щодо коаліції з “Голосом” Герус зазначив:

“Це ж залежить і від “Голосу”, від їх позиції і політичних побажань. Побачимо”.

Нагадаємо, ще в червні Стефанчук заявив, що “Слуга Народу” готова до коаліції з “Голосом”.