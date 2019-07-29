Fox News: у США Інтерв’ю з Путіним номіновано на премію “Еммі”

У США інтерв’ю кореспондента телеканалу Fox News Кріса Уоллеса з Володимиром Путіним номіновано на премію “Еммі”. Це перша номінація в історії телеканалу. Уоллес номінований в категорії “Живе інтерв’ю”. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на “Радіо Свободу“.

Бесіда ведучого телеканалу з президентом Росії відбулася в липні минулого року в Гельсінкі після завершення американо-російського саміту. Тоді президент США Дональд Трамп піддався критиці з боку і демократів, і республіканців за те, що не торкнувся питання втручання Кремля в американський виборчий процес.

Кріс Уоллес, дізнавшись про номінацію, пожартував, що в разі перемоги Путін може привласнити статуетку “Еммі” собі. У 2005 році президент попросив у власника футбольного клубу The New England Patriots подивитися чемпіонське кільце і не повернув його.

Премія “Еммі”

Премія “Еммі” – американська престижна телевізійна нагорода. Її представляють три організації: Американська телевізійна академія (вручає премії всім вечірнім передачам, виключаючи спортивні), Національна академія телевізійних мистецтв і наук (відповідає за денні, спортивні, новинні та документальні програми) і Міжнародна телевізійна академія (вручає премії телевізійних програм, випущеним і транслюються за межами США). Інтерв’ю Кріса Уоллеса було номіновано на премію Національної телевізійної академії США.