Європейська теплова хвиля рухається до Гренландії

Гаряче повітря, що утворився над Північною Африкою, нещодавно приніс в Європу неймовірну спеку. Теплова хвиля призвела до того, що 25 липня в Парижі термометри показували приголомшливі 42,6 градуси за Цельсієм, а температурні рекорди по всьому континенту були побиті на 3 С.

26 липня представник Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО) оголосив, що теплова хвиля атмосферних потоком перенесеться в Гренландії, яка втратила вже понад 170 мільярдів тонн льоду в липні і 80 мільярдів тонн в червні.

Як теплова хвиля вплине на Гренландію?

Коли цей тепле повітря добереться до Гренландії, він, ймовірно, викличе ще один значний сплеск в процесі танення, як сказала Твілу Мун, дослідник з Національного центру даних по снігу і льоду (NSIDC) США.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомив NSIDC в 2013 році, з 2006 інтенсивне танення льоду Гренландії в літні місяці стало нормою, а не виключенням із правил. З кожним роком втрачається все більше льоду, а швидкість танення швидко збільшується.

Це може мати серйозні наслідки в усьому світі, так як танення крижаного щита Гренландії сприяє підвищенню рівня моря і подальшого розвитку глобальної кліматичної кризи.

За матеріалами Live Science

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