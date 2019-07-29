Правоохоронці обмежили рух вантажівок у Києві через спеку

У Києві через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу МВС України Києва.

Як повідомляється, значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

У Києві обмежений рух великовагового транспорту “З метою збереження дорожнього покриття вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 11:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму”, – попереджають Патрульні.

У Києві обмежений рух великовагового транспорту

"З метою збереження дорожнього покриття вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 11:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись, відповідно до температурного режиму", – попереджають Патрульні. pic.twitter.com/8Ud93l4FBo

— МВС України (@MVS_UA) 29 липня 2019 р.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!