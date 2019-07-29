Намагався “викупити” друга у прикордонників: в Одесі затримали росіянина

Чоловік пропонував правоохоронцям 1500 доларів США

В аеропорту Одеси прикордонники затримали росіянина, який за 1500 доларів намагався “викупити” у них товариша. Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.

Як з’ясувалося, вчора авіарейсом з Мінська до пункту пропуску “Одеса-авіа” прибув росіянин, якому відмовили у пропуску в Україну. А в залі очікування знаходився його товариш, який вирішив “залагодити” ситуацію і запропонував прикордонникам 1500 доларів США за сприяння у пропуску в Україну його співвітчизника.