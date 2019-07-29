Отримав український паспорт сказав Корогодський, чому росіянам не треба бунтувати

Відомий київський бізнесмен Корогодський, який нещодавно отримав український паспорт, прокоментував протестні акції в Москві.

У центрі Москви 27 липня пройшов масовий мітинг «За чесні вибори» на підтримку незалежних кандидатів у міську владу. Протестувальників жорстко розігнали поліцейські.

Колишній росіян Гарік Корогодський зазначив, що виходити на протести в РФ вже немає сенсу.

«Я не повинен відповідати на це питання. Але і мовчати не хочу. Якщо б я був росіянин і вчора був у Москві, я б не вийшов на демонстрацію з ряду причин. 1. Путін – вибір більшості, Путін і є російська демократія. З-за Путіна я почав вихід з російського громадянства ще до нашого Майдану. 2. Теоретично можна було б вийти, коли вбили Нємцова. Але не вчора», — зазначив він.

В результаті акції протесту затримали більше тисячі чоловік. МВС РФ відзвітувало про затримання 1074 людина. З них неповнолітніх громадян — близько 25.

Також постраждали декілька журналістів: зокрема, співробітницю РБК Олену Шевельову вдарив поліцейський, а оператору відомого російського урбаніста Іллі Варламова Олексію Солохину розбили ніс.

Поліцейські масовано і без розбору били мітингувальників кийками, на учасників акції нацьковували службових собак.