У М’янмі туристам заборонили підніматися на пагоди. Инстаграмеры засумували

Нещодавно Паган — стародавня столиця однойменного царства на території сучасної Мьянми — був названий об’єктом Всесвітньої спадщини. Новий статус передбачає, що місцеві влади повинні подбати про збереження об’єкта у відповідності з вимогами ЮНЕСКО.
В якості першого кроку по збереженню культурної спадщини Пагана влади видали заборону підійматися на храми стародавнього міста. Цим часто займаються туристи, зустрічаючи на ступах світанки і проводжаючи заходи.
Влада раніше вже забороняли туристам лазити по пагод, але були змушені відступити через занепокоєння про спад туризму. Зараз же в пріоритеті вберегти від руйнування 3500 ступ, храмів, монастирів, укріплень та інших пам’яток 12-14-го століть в Пагані.
У різних храмів розмістили більше охоронців, щоб відвідувачі не могли піднятися на спорудження. Звичайно, це розчарувало туристів.
«Спостерігати за чудовими видами сходу і заходу — це саме бажане в Пагані», — сказав американський турист Вільям Райт. Чоловік їздив по храмах протягом трьох днів, але так і не знайшов місця, куди б його пропустили охоронці. «Це дійсно сумна новина для туристів», — підсумував він.
Не стати туристичною майданчиком
Багато храмів були закриті з 2016 року, коли місто частково зруйнував землетрус. З тих пір в Пагані ведуться великі реставраційні роботи.
Хоча визнання ЮНЕСКО може підвищити туристичну привабливість міста, жителі Пагана прагнуть підкреслити, що розвиток туризму має бути стійким, а будь-які зміни повинні проводиться згідно з місцевим співтовариством.
В бірманської організації по збереженню культурної спадщини Heritage Trust вважають, що Паган повинен залишався доступним для простих бірманців, а не стати туристичною майданчиком.
Крім заборони на лазіння по храмах, уряд М’янми вже зобов’язався до 2028 році перемістити всі готелі подалі від археологічних об’єктів у спеціально виділену готельну зону. З археологічної зони також буде вилучена будь-яка комерційна діяльність.
За матеріалами Independent
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