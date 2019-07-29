Ніякої конфіденційності: Apple визнала, що прослуховує розмови з Siri

Apple платить своїм працівникам за прослуховування записаних розмов Siri. Повідомляється, що працівники чули випадкові записи особистого життя користувачів, включаючи зустрічі з лікарями, адреси. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на The Guardian.

Згідно з данними, Apple відправляє підряднику, взаємодії Siri, який і прослуховує конфіденційні записи. Корпорація таким чином хоче дізнатися, чи був запит навмисним або помилковим спрацьовуванням, випадково викликав Siri, або відповідь була корисною.

APPLE НЕ ДУЖЕ ПРОЗОРА ЩОДО ПРОЦЕСУ ЗАПИСИ АБО ТОГО, ХТО ЇХ СЛУХАЄ

Але Apple насправді прямо не говорить, що інші люди слухають записи, і будь-які визнання, які вона робить з цією метою, ймовірно, поховані глибоко в політиці конфіденційності, яку коли-небудь читали (якщо взагалі мали місце) користувачі Siri. На своїй сторінці конфіденційності Apple відзначає, «щоб допомогти їм розпізнати вашу вимову і надати якісні відповіді, певна інформація, така як ваше ім’я, контакти, музика, яку ви слухаєте, і результати пошуку відправляються на сервери Apple з використанням зашифрованих протоколів».

У заяві The Guardian компанія визнала, що «невелика частина запитів Siri аналізується для поліпшення Siri й диктування. Призначені для користувача запити не пов’язані з Apple ID користувача. Відповіді Siri аналізуються на захищених об’єктах, і всі рецензенти зобов’язані дотримуватися суворих вимог Apple щодо конфіденційності ». У компанії також зазначили, що в рамках цієї системи аналізується до 1 відсотка щоденних активацій.