7 нічних звичок, які лікують не гірше лікарів

Прості звички зроблять наш сон більш глибоким, тривалим і цілющим.

Повноцінний нічний відпочинок життєво необхідний нам і нашому організму. Люди, які регулярно недосипають або страждають тими чи іншими порушеннями нічного сну, в результаті мають більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, хвороб ендокринної системи і навіть раку. А для того, щоб сон був ще більш здоровим, експерти-сомнологи рекомендують проводити ввечері кілька простих процедур.

Подбайте про зубах і яснах

Зрозуміло, ви не забуваєте чистити зуби перед сном і напевно використовуєте зубну нитку, щоб видалити наліт і залишки їжі у важкодоступних місцях. Але стоматологи рекомендують додати до звичної вечірньої процедури ще ополіскувач для рота. Справа в тому, що коли ми спимо, організм виробляє менше рідини — і в тому числі слини, яка допомагає очищати зуби і язик від шкідливого накипу. Щоб максимально захистити вночі порожнину рота від небезпечних бактерій, варто як слід прополоскати їх ввечері з антисептичним засобом.

Дотримуйтесь режиму сну

Постарайтеся так налагодити свій режим дня, щоб лягати спати в один і той же час і в будні, і у вихідні. По‑перше, це підтримає циркадні ритми, а, по‑друге, сформує звичку до засипання і ви не будете мучитися безсонням.

Не відмовляйтеся від невеликого перекусу

Їсти на ніч шкідливо? Тільки в тому випадку, якщо це рясна вечеря, перевантажена цукром і вуглеводами. А ось невелика закуска, що складається з білків, клітковини і ненасичених жирів (наприклад, сир з овочами або салат з овочів з горіхами) піде вам тільки на користь.

Займіться йогою

Лікарі радять не займатися спортом ввечері — щоб не перезбуджувати нервову систему. Але до йоги ці поради не мають відношення: вона досить плавна і скоріше допомагає розслабитися. Це особливо актуальна порада для всіх, хто змушений багато часу проводити в сидячому положенні: до вечора наші м’язи і суглоби особливо потребують розслаблення. Підберіть кілька нескладних асан, які допоможуть розслабити і чварами спину, стегна, гомілки, а також плечі і шию. Самі здивуєтеся, наскільки краще ви будете себе почувати!

Випийте склянку гарячої води з лимоном

По-перше, гаряче пиття допомагає розслабитися (особливо якщо додати до напою гілочку м’яти або ромашки). По‑друге, гаряча вода з лимонним соком стимулює метаболізм, а, по-третє, допомагає налагодити рівень pH в організмі і захистить від печії та інших подібних неприємностей.

Відмовтеся від алкоголю

Навіть один келих вина, випитий ввечері, знижує якість нашого нічного сну на 40%. Алкоголь пошкоджує нейротрансмітери в мозку, які регулюють цикли сну. А у жінок, що проходять через менопаузу, вечірня порція алкоголю може посилити припливи і нічні потіння.

Приберіть яскраве світло

За годину до сну відмовтеся від використання комп’ютера і смартфона: блакитне випромінювання погано впливає на здатність нашого організму виробляти «сонний» гормон мелатонін. Також варто поставити менш яскраві лампочки в спальні, а також ванній кімнаті, де ви здійснюєте свої вечірні гігієнічні процедури: це допоможе вашому тілу налаштуватися на сон, а також допоможе знизити рівень стресового гормону кортизолу, який заважає повноцінному нічному відпочинку.