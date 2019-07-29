“Слуги народу” навчаються депутатському справі в найдорожчому готелі Трускавця

У трускавецькому санаторно-готельному комплексі “Ріксос” починається семінар для майбутніх депутатів партії “Слуга народу”.

Фото: Ганна Стешенко, Лівий берег

На рецепції готелю повідомили про повне бронюванні готелю до кінця тижня”, коли закінчиться тренінг для майбутніх депутатів.

Фото: Ганна Стешенко, Лівий берег

“Ріксос” є одним з найдорожчих готелів у регіоні: згідно з офіційним прайсом, сьогодні, в “високий сезон” номер сингл коштує 3500 грн, а дабл – 4700 з харчуванням.

Фото: Ганна Стешенко, Лівий берег

Лідер політсили Дмитро Разумков прокоментував LB.ua вибір готелю “Риксон” – найдорожчого у Трускавці.

“Була принципова позиція вивезти наших депутатів за межі Києва, тому що це буде зовсім інша робоча обстановка. На жаль, під Києвом ми не знайшли бази, де можна розмістити таку кількість людей”, – сказав Разумков.

Пояснюючи вибір “Риксона”, де вартість номера починається від 3600 грн на добу, а не державного пансіонату з меншим бюджетом, Разумков відповів, що “зняли те, що у нас була можливість зняти”.

“Те, що у нас була можливість зняти… Ну ви ж не знаєте, скільки часу у нас було, на жаль, для підготовки цього заходу”, – сказав лідер партії.

Загальну вартість навчання та перебування в готелі політик назвав, пославшись на те, що не відповідає за бухгалтерські витрати партії.