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Активісти дали відповідь генеральному директорові лотереї МСЛ Георгію Ложенко

29.07.2019

Активісти продовжать нищити гральні зали лотереї МСЛ всіма можливими способами. Про це заявив учасник громадської організації «Невідомий патріот» Євген Строкань на сторінці організації в Fecebook.

Після того, як генеральний директор МСЛ Георгій Ложенко виклав на власній сторінці в Fecbook повідомлення про ті що йому відомий “організатор всього цього свавілля, що відбувається під офісом «МСЛ» і запросивши на зустріч представника громадської організації «Невідомий патріот» Євгена Строкань і сам же на цю зустріч не з’єднання явився, активіст виклав зустрічне звернення до Георгія Ложенко в якому аргументував своє негативне відношення до гральних закладів МСЛ і висловив свою непохитну позицію:

“Мі організація “Невідомий патріот” качали і будемо качати гральні заклади.

Ви належите кацапським власникам! У вас більше 70 % власності знаходиться в Росії. Ви витягуєте гроші в українців і заробляють на цьому саме наші прямі вороги яких ми вбиваємо на Донбасі

Ми звичайно не можемо цього допустити. Я нагадаю, саме зараз йде війна і гинуть люди. І кацапи наживаються на довірливих українцях за допомогою гральних закладів. І ви, як раз, представник гральних закладів. І ваш пост, я так зрозумів, мабуть мав на меті оцією власністю якось поставити мене на місце. Ні, ви забуваєте – вас в Україні не люблять.

Я не буду коментувати маячню яка написана.

Повторю, ми будемо нищити гральний бізнес всіма можливими способами.

Ви написали: “Залюбки проведемо зустріч, вислухаємо аргументи і надамо відповіді.” Мої аргументи ви почули: ви нищите сім’ї, ви знищуєте людей, ви заробляєте гроші кацапам, нашим ворогам.

Відповіді від вас не потрібні геть зовсім ніякі. Я розумію що ви працюєте проти моєї Батьківщини за яку я і мої побратими проливали кров. Тому відповіді від вас я не чекаю.”

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Нагадаємо, офіс лотереї МСЛ два тижню пікетують громадські активісти з вимогою з припинити діяльність цієї лотерейної компанії, керівництво якої по наявній у них інформації, пов’язаність язано з фінансуванням терористичних організацій Донбасу.

Зокрема, пікетувальники вказують на те, що акціонери російського консорціуму “Альфа-груп” в структурі якої перебуває “М. С. Л.” — Михайло Фрідман (причасний до виготовлення зброї в РФ та постачання її на територію ОРДЛО), Герман Хан та Олексій Кузьмічов заробляють на українцях і виводять зароблене з України на фінансування військової агресії на тимчасово не контрольованих теріторіях.

Водночас з пікетами, по столиці пройшла серія погромів ігрових залів МСЛ. Що правда, достовірно не відомо чи пов’язані пікетувальники з цими актами вандалізму.

Олег Бойко

 

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