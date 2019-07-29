Скарлетт Йоханссон розповіла деталі «Чорної Вдови»

Актриса розповіла, що в картині буде в два рази більше бійок, і що творці надихалися при створенні «Логаном» і другим «Термінатором». За її словами, фільм буде сповнений суворої і при цьому досить несподіваного реалізму і знятий у власному жанрі.

Дія буде відбуватися після подій «Протистояння». Наташі Романофф належить зіткнутися з своїм минулим, яке і вплине на її рішення пожертвувати собою в «Фіналі».

В якості антагоніста на екрані з’явиться Таскмастер. Крім нього, у фільмі варто чекати появи Червоного Варта у виконанні Девіда Харбора, який є російським супергероєм.