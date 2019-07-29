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Данія може загальмувати запуск Nord Stream 2

29.07.2019



Дозвіл Данії на будівництво “Північного потоку-2” необхідно отримати протягом найближчих тижнів, інакше оператор Nord Stream AG просто не встигне добудувати газопровід у визначений термін. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

“РФ може не встигнути добудувати газопровід “Північний потік-2″, якщо Данія не надасть дозвіл на будівництво протягом найближчих тижнів”, — йдеться в повідомленні.

Запуск другої нитки російського газопроводу по терміну має співпасти з закінченням діючої угоди на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

«Якщо протягом наступних кількох тижнів ми не отримаємо схвалення від данців, то не зможемо вкластися в термін», – повідомило джерело, близьке до оператора проекту компанії Nord Stream AG.

Як відомо, Україна виступає проти будівництва “Північного потоку-2” з-за можливої втрати транзитного трафіку. Крім того, противниками “Північного потоку-2” є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому разі підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп пригрозив заблокувати проект санкціями.

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