Данія може загальмувати запуск Nord Stream 2





Дозвіл Данії на будівництво “Північного потоку-2” необхідно отримати протягом найближчих тижнів, інакше оператор Nord Stream AG просто не встигне добудувати газопровід у визначений термін. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.



“РФ може не встигнути добудувати газопровід “Північний потік-2″, якщо Данія не надасть дозвіл на будівництво протягом найближчих тижнів”, — йдеться в повідомленні.



Запуск другої нитки російського газопроводу по терміну має співпасти з закінченням діючої угоди на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



«Якщо протягом наступних кількох тижнів ми не отримаємо схвалення від данців, то не зможемо вкластися в термін», – повідомило джерело, близьке до оператора проекту компанії Nord Stream AG.



Як відомо, Україна виступає проти будівництва “Північного потоку-2” з-за можливої втрати транзитного трафіку. Крім того, противниками “Північного потоку-2” є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому разі підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп пригрозив заблокувати проект санкціями.