У Франції виявили кістку динозавра рекордних розмірів

Під час розкопок у Франції вчені знайшли стегнову кістку надзвичайно величезного динозавра. Вона розміром з людину і важить близько 508 кілограмів, що говорить про те, що за життя тварина було більше 30 метрів заввишки.

Вчені поки що не назвали вид динозаврів, якому належала знайдена ними кістка. Імовірно, це Patagotitan mayorum — представник гігантських травоїдних зауроподов, які жили близько 210-85 мільйонів років тому. Вважається, що це були найбільші тварини, коли-небудь жили на землі.

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Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

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Неподалік від стегнової кістки палеонтологи розкопали добре зберігся фрагмент тазу, до якого, ймовірно, вона кріпилася. Вдалося встановити, що кістки належать суті, яке жило близько 140 мільйонів років тому.

За словами вчених, знахідки настільки великих останків дуже рідкісні, адже крім того, що кістки руйнуються під дією часу, вони часто розвалюються на шматки під тиском власної ваги.

Кістки гігантського динозавра знайшли у муніципалітеті Анжак-Шарант. Це найбагатше в Європі місце за кількістю подібних знахідок. З 2010 року вчені виявили тут 7500 кісток, які належали 45 різних видів динозаврів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», динозаври могли ходити на чотирьох, так і двох лапах.

За матеріалами УНІАН

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