Українського туриста вбили під час сходження на відому вершину

У ПАР вбили українського туриста Івана Іванова під час сходження на вершину в Національному парку Столова гора.

На 44-річного громадянина України напали під час сходження по гірській стежці. Його зарізали і відібрали особисті речі. За попередніми даними, причиною вбивства чоловіка міг стати його рюкзак.

Зазначають, що на Іванова напали троє зловмисників, з якими у нього зав’язалася бійка. Внаслідок цього турист отримав кілька ударів ножем в груди. Він помер на місці від втрати крові.

Пізніше злочинців помітив місцевий житель, який звернувся в правоохоронні органи. Незабаром співробітники поліції затримали 25-річного молодика, який зізнався в скоєному і розповів поліцейським, де вони можуть знайти тіло туриста.