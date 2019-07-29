Вчені назвали основні ознаки старіння

Старіння – невідворотний процес, який супроводжується певними дегенеративними змінами в людському організмі.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Багато людей переживають через свій вік і бояться старості. Згідно з результатами опитування, проведеного дослідниками з компанії “Future You”, близько половини молодих людей бояться втрати пам’яті в літньому віці. А 29% респондентів стурбовані впливом старості на їхній фізичний стан, розповідає “The Deccan Chronicle”.

Фахівці перерахували основні ознаки старіння. Зокрема, якщо людина стогне, нахилившись за журналом, який впав або засинає перед телевізором, то, найімовірніше, вона починає старіти. Крім того, в список ознак наближення старості вчені внесли біль, скутість в суглобах і складнощі з використанням сучасних технологій.

Дослідники відзначають: уповільнити процес старіння можна. Для цього необхідно вести здоровий спосіб життя і включати в свій раціон багато овочів. Також експерти радять обов’язково їсти йогурт. Це хороше джерело кальцію, який рятує від остеопорозу. А наявність корисних бактерій підтримує нормальну мікрофлору і здоров’я кишечника.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook