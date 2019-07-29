Чи буде Вакарчук лобіювати гастролі в Росії?

Партія рок-співака Святослава Вакарчука “Голос” подолала п’ятивідсотковий бар’єр і пройшла в Раду. Музикант вже виступив з ініціативою — прийняти закон “про співіснування з Росією”. Його займає питання про можливість гастролей в “країні-агресора“. Втрата російських гонорарів турбує й інших українських виконавців.

російські вечірки

“Чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресори, а інші, навпаки, активно гастролюють в Росії?” – пояснив Вакарчук необхідність закону про “співіснування з Росією”. Там повинно бути вказано, “що можна, а що — ні”, уточнив співак. Його підтримав заступник міністра України у справах біженців Георгій Тука. Правда, чиновник збирається обговорити взагалі поїздки українських громадян до сусідньої країни.

І майже відразу з’ясувалося, що український рокер у 2015-му сам співав перед російськими бізнесменами в Монако. Відео концерту в соціальних мережах розмістив колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов з таким коментарем: “Наводжу посилання на виступ морального авторитета нації Вакарчука, який у вересні 2015 року, коли українські воїни гинули на сході країни, веселив на Лазурному узбережжі в Монако московських гостей на заході в одного з російських горілчаних олігархів “.

І пообіцяв продовження: “Днями спробуємо більш детально”. Після цієї публікації відео було негайно видалено.