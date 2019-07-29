Tinder створив нову функію, яка захищатиме представників ЛГБТ-спільноти

Найпопулярніший додаток для знайомств представив нову функцію “Попередження про подорож”. Вона попереджатиме подорожуючих в одну з 69 країн, які не дотримуються прав сексуальних меншин.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Крім попередження, додаток також за згодою користувача приховує його профіль у певній країні. Також сексуальна орієнтація користувачів та їх гендерна ідентичність не будуть видні, навіть якщо їх профіль у додатку залишатиметься загальнодоступним. Ця функція працюватиме навіть тоді, коли активована функція Passport, що дозволяє підключатися до інших користувачів у будь-якій точці світу.

Генеральний директор Tinder Елі Сейдман повідомив, що програма підтримує всіх людей, незалежно від їх статевої приналежності чи сексуальної орієнтації. Він заявляє, що перелік 69 країн, в яких діють дискримінаційні норми стосовно ЛГБТ-спільноти, був створений на основі звіту про гомофобію у світі, створеного ILGA (Міжнародною асоціацією лесбіянок та геїв).

Виконавчий директор ILGA, Андре дю Плессі, також додає, що сподівається, що це підвищить обізнаність серед усіх користувачів Tinder і що ця функція допоможе захистити людей з різною сексуальною орієнтацією.

ЛГБТ (англ. LGBT) — акронім, що виник в англійській мові для позначення лесбійок (Lesbian), геїв (Gay), бісексуалів (Bisexual) і трансгендерів (Transgender). Термін використовується з 90-х років XX століття

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