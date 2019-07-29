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На Закарпатті затримали молдованина, який розшукується Інтерполом за торгівлю людьми

29.07.2019

Прикордонники Мукачівського загону (Закарпатська область) затримали громадянина Молдови, який перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це кореспонденту повідомили в прес-службі Мукачівського прикордонного загону.

Як розповіли прикордонники, 46-річний іноземець прибув в пункт пропуску «Вилок».

«Під час заходів контролю, за вказаною громадянина спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники одразу затримали чоловіка, якого за торгівлю людьми розшукували правоохоронці Молдови». – розповіли в прес-службі.

За даним фактом поінформовано Українське бюро Інтерполу в місті Київ.

Зараз злочинця встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції в Закарпатській області. Надалі його чекає екстрадиція для притягнення до кримінальної відповідальності.

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