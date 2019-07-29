У США померла найрозумніша у світі собака

В американському штаті Південна Кароліна у віці 15 років померла собака по кличці Чейзеров.

Господар дресирував вихованця за унікальною методикою. Чоловік показував Чейзеров різні предмети, вимовляв їх назви 40 разів, а після ховав і просив знайти їх. Тренування тривало чотири-п’ять годин щодня

Таким чином за три роки собака навчилася розуміти 1022 слова.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США померла сама негарна собака у світі.

За матеріалами «Кореспондент»

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