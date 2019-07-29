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Волонтер Касьянов вважає, що Порошенко «наживався на крові»

29.07.2019

Український волонтер, один з організаторів руху «Армія-SOS», в минулому — журналіст, менеджер, підприємець Юрій Касьянов висловився про те, що Шарій завдав Україні не меншої шкоди, ніж Порошенко.

На думку Касьянова, Шарій куди менше шкоди завдав Україні, ніж минулий президент, «знищив дух Майдану, растоптавший істинний патріотизм, проср**ший війну». «Порошенко, який вкрав мільярди до війни, і наживався на крові будучи головнокомандувачем, подобається?.. Ви, «патріоти», або труси вдягніть, або хрестик зніміть. А то ваше почуття справедливості, так само як і відчуття гидливості, безпосередньо залежить від гівна, в якому ви існуєте. Якщо хазяйське — то все шляхом. Господарю можна і красти, і мародерничать. А якщо Шарій — то тримайте агентів Кремля!..»– написав він.

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