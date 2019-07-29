В Україні знову зажадали позбавити Савченко звання Героя України

Надію Савченко необхідно позбавити звання Героя України. Про це на своїй сторінці в Twitter написав український блогер Злий Одесит. «Прошу зараз максимального вашої уваги і підтримки. На сайті президента України я подав петицію про позбавлення Надії Савченко звання “Герой України” за її відверту антиукраїнську, антидержавну діяльність”, — підкреслив блогер.

Потрібно відзначити, що далеко не всі користувачі вважають ініціативу блогера правильною. Деякі передплатники заступилися на захист Надії Савченко і написали, що вона є чи не єдиним політиком у країні, який не бреше і не лицемірить. Однак більшість користувачів погодилися з думкою блогера, один навіть написав, що Надію Савченко нібито чимось заразили в Московії. «Щоб ноги її у Верховній Раді не було», «Там крім неї ще купу героїв роздали як на базарі в робочий день, взагалі знецінили звання», — пишуть українські користувачі.

Примітно, що в коментарях також були помічені і росіяни. Один з них звернувся до українців і підкреслив, що ще зовсім недавно вони не цілували Савченко в ж***, а тепер готові її вбити.