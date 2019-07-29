Політичний аналітик, блогер Карл Волох прокоментував інформацію про відставку керівника розвідки США Дена Коутса. Він вважає, що для України ця новина кепська, якщо причиною цієї відставки є розбіжності в оцінці рівня небезпеки від Росії та КНДР. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політаналітика у соціальній мережі фейсбук.

На своїй сторінці Карл Волох пише про те, що у випадку, якщо вірна інформація, що причиною відставки керівника американської розвідки Дена Коутса є розбіжності в оцінці рівня небезпеки від Росії та КНДР, то це для нас, очевидно, досить кепська новина.

«Трампу дуже потрібна підтримка Росії в протистоянні з Китаєм. І цілком зрозуміло, за чий рахунок він цю підтримку одержить», – наголошує політичний аналітик.

Волох також зазначає, що до повної зради далеко, бо в США є ще Конгрес, та й громадська думка дуже налаштована проти Путіна, однак наголошує: «Але ситуація, схоже, змінюється – і не на нашу користь. А реагувати нікому»

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про відставку директора Національної розвідки США Дена Коутса і намір призначити на цю посаду конгресмена від штату Техас Джона Реткліффа.

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