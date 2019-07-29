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Волох прокоментував інформацію про відставку керівника розвідки США

29.07.2019

Політичний аналітик, блогер Карл Волох прокоментував інформацію про відставку керівника розвідки США Дена Коутса. Він вважає, що для України ця новина кепська, якщо причиною цієї відставки є розбіжності в оцінці рівня небезпеки від Росії та КНДР. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політаналітика у соціальній мережі фейсбук.

На своїй сторінці Карл Волох пише про те, що у випадку, якщо вірна інформація, що причиною відставки керівника американської розвідки Дена Коутса є розбіжності в оцінці рівня небезпеки від Росії та КНДР, то це для нас, очевидно, досить кепська новина.

«Трампу дуже потрібна підтримка Росії в протистоянні з Китаєм. І цілком зрозуміло, за чий рахунок він цю підтримку одержить», – наголошує політичний аналітик.

Волох також зазначає, що до повної зради далеко, бо в США є ще Конгрес, та й громадська думка дуже налаштована проти Путіна, однак наголошує: «Але ситуація, схоже, змінюється – і не на нашу користь. А реагувати нікому»

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про відставку директора Національної розвідки США Дена Коутса і намір призначити на цю посаду конгресмена від штату Техас Джона Реткліффа.

 

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