«Або президент, або наср*але»: Скрипін влаштував публічний прочухан Зеленському

Український журналіст Роман Скрипін записав жорстке відео з критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Він висловив обурення через несамостійність глави держави та його постійного появи на публіці зі своїм найближчим оточенням.

Жорсткий диск в нецензурним зверненням до Зеленському журналіст опублікував на своєму YouTube-каналі Skrypin.ua. У ньому він закликав його виконувати свою роботу, а також не давати озвучувати офіційну позицію від свого імені стороннім людям.

«Хто ти такий, президент України? Насправді тебе найняли на роботу. Бери м’яч і п*здяч, що називається. Вова, працювати треба. Якщо до тебе ніхто ні х*ра не робив, то це не значить, що тобі не треба працювати. Якого х*ра, бл*дь?» – вилаявся Скрипін.

«Ну, у мене теж є купа друзів. Ти – перша особа держави. Тобі щось там шепчуть на вухо, смикають, відповідають замість тебе телефону. Чому ти собі дозволяєш? Ти або президент, або наср*но. Все дуже просто. Я цього не можу зрозуміти. Чому оточення десь у тебе постійно фігурує за плечима? Якого х*я тобі постійно сидять і п*здят щось на вухо?» – емоційно додав журналіст.