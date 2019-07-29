«Тижнями була розп’ята»: батько Гандзюк розповів шокуючі деталі про передсмертних муках активістки

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор вважає, що його дочка загинула на війні за Україну, як і бійці, що захищають країну на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю «ВВС Україна» напередодні річниці нападу на Катерину – 31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою, через три місяці вона померла.

Віктор Гандзюк згадав моменти трагічного дня.

«Був чудовий літній ранок, прийшов на роботу, готувався до складної операції. Раптом дзвінок від колег — дуже коротко мені сказали: «Опік, до 40% тіла, очевидно кислотою, стан дуже важкий». Далі — страх за життя Каті, адже сірчана кислота викликає розпад еритроцитів крові і людина може померти в першу добу — від ниркової недостатності або від шоку. Застав її в дуже важкому стані. Вона була вся забинтована, сильний набряк обличчя, дуже страждала від болю… На наступний день транспортували літаком ГоСЧ в Київ», — розповів чоловік.

Наступні три місяці за визнанням батька були страшними для Каті.

«Вона була в горизонтальному положенні на твердому ліжку, дивилася в стелю. Температура в кімнаті по інструкції повинна була бути 37 градусів — тобто, весь час було дуже жарко. Катя перенесла 14 важких операцій. І кожна додавала рану, адже высекалась частина шкіри і її пересаджували на рану, звідки вирізали мертву тканину. На момент смерті ранова поверхня у неї досягала 80% тіла», — розповів Віктор Гандзюк.

Він додав, що у дівчини була нестерпна біль, наркоз при перев’язках, лихоманки з високою температурою.

«Їй не можна було рухатися. Коли брали шкіру з однієї кінцівки, то її фіксували — було таке, що за кілька тижнів Катя лежала розіп’ята і прив’язана до спеціальним підставкам. Не могла ні почесатися, ні взяти телефон», — продовжив чоловік.

За його словами, за весь час Катерина лише кілька разів сиділа:

«Мріяла стати на ноги і пройтися, дуже хотіла вийти на вулицю. На жаль, цього не сталося. Вона завжди питала: «Тато, я виживу?» Говорив: «Так».

Віктор Гандзюк перерахував, з якими травмами довелося мучитися дочки, якби вона в живих:

«Вона, бідна, так і не дізналася, що якщо б вижила, то у неї ніколи не було волосся. Я не сказав їй цього. У неї не працювала б ліва рука. Не рухалася б голова, адже на шиї сформувалися дуже жорсткі рубці. Не було б молочної залози. Вона ніколи не змогла б ходити без панчіх або в одязі з короткими рукавами, не могла б оголити шию. А це молода гарна жінка».

В останні дні у Катерини перестав закриватися ліве око з-за рубців.

«Як лікар я бачив все це, і бачив результати дослідження її тіла після смерті — можу сказати, що Катя вела себе героїчно. При всіх цих ранах і внутрішніх змінах в організмі вона ще намагалася триматися, просила комусь подзвонити, цікавилася політикою. До останнього хотіла вижити. Але травми були несумісні з життям», — уклав батько активістки.