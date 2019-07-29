Смолій: Державу та війну підмінили новим сезоном Сватів та розвагами

Громадський діяч, блогер, політичний експерт Андрій Смолій поділився думками про українське сьогодення, в якому все менше згадок про війну, розмов про національне державотворення, про агресора і національні символи. Політичний експерт наголошує, що Державу та війну підмінили новим сезоном Сватів та розвагами. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соціальній мережі фейсбук.

На своїй сторінці Андрій Смолій пише: «Неймовірні речі відбуваються в Україні. Чомусь більшість вже не згадує про війну, про національне державотворення, про агресора і про національні символи.

Їх замінили чимось примітивним, порожнім та фейковим. Весь день транслюють навчання депутатів. Весь тиждень обговорюються як «слуги народу» навчаються у Трускавці. Явище абсурдне для кожної цивілізованої країни у нас стає об‘єктом всенародного обговорення.

Телебачення показує як продають бюсти президента. Як якась жіночка цілує ці бюсти, а один з головних каналів країни демонструє про це сюжет».

Політичний експерт обурюється тим, що зараз багато говорять не про війну, не про перемогу, не про закони та рішення, не про інфраструктуру, а про псевдонавчання та бюсти, про безробітних депутатів, про ПТУшну освіту, про будь-що, але не про важливі державні справи.

«Гідність замінили порожніми новинами та обговореннями. Національні символи замінили піднесенням культу особи. Війну «Лігою сміху», а національні цінності фотографіями на пляжі.

Фото до допису є яскравою ілюстрацією сьогодення та реальності…». – наголошує Андрій Смолій.

Також читайте: ПОЛІТЕКСПЕРТ: СВЯТО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ ТА СПАДКОЄМНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ НЕ АКТУАЛЬНЕ ДЛЯ ВЛАДИ

Нагадаємо, що громадський діяч, блогер, політичний експерт Андрій Смолій нещодавно зауважив, що свято цивілізаційного поступу та спадкоємництва України та Київської Русі не актуальне для влади.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!