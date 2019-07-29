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Понизив у посаді: Луценко помстився Костянтину Кулику за Порошенка

29.07.2019

Генеральний прокурор Юрій Луценко, якого тиждень тому допитали в НАБУ, понизив Костянтина Кулика, який видав підозри оточенню Порошенко, до начальника четвертого відділу процесуального керівництва другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами й підтримки публічного обвинувачення у відповідних виробництвах.

Про це йдеться в наказі, передають Українські Новини.

Кулик призначений на нову посаду 19 липня.

Раніше він обіймав посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва – начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних виробництвах.

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