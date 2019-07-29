Стрілянина в Тернополі: водій легковика та байкер не поділили дорогу

У Тернополі конфлікт між водієм автомобіля і велосипедистом закінчився стріляниною. Так, повідомлення про постріли на вулиці Галицькій надійшло до поліції вчора, 28 липня, близько десятої ранку. Про це повідомляють у поліції.

За словами водія автомобіля Skoda, він рухався слідом за велосипедистом. Доїжджаючи до кільця, не міг вгадати, який маневр зробить байкер і посигналив йому. Однак 37-річний велосипедист показав автомобілісту нецензурний жест рукою і поїхав далі. Водій авто, коли вони порівнялися на дорозі, зробив усне зауваження чоловікові, але той у відповідь вдарив ногою дверцята машини.

Потім 36-річний автомобіліст наздогнав його і почалася сварка. У якийсь момент водій машини дістав травматичний пістолет і вистрілив. Куля влучила в ногу велосипедисту. Його госпіталізували до лікарні.

Власник зброї у скоєному зізнався. Дозвіл на пістолет у нього є. Триває слідство і встановлюються причини конфлікту.